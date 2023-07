Schrecksekunden Polizistin verletzt: Schuss löste sich bei Waffen­überprüfung Klagenfurt - Plötzlich löste sich ein Schuss: Im Zuge einer Waffenüberprüfung wurde am Donnerstag, 12. Jänner, eine Polizistin verletzt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Doch wie kam es zu dem gefährlichen Vorfall? Regelmäßig werden Waffenbesitzer unangekündigt von der Polizei kontrolliert. Dabei soll unter anderem überprüft werden, ob die gemeldeten Waffen und Munitionen ordnungsgemäß verwahrt werden und vor Zugriffen anderer geschützt sind. Eine solche Waffenüberprüfung fand auch am Donnerstag, 12. Jänner, in einer Wohnung in Klagenfurt statt.

Schuss löste sich

Im Zuge der Überprüfung hantierte der Besitzer mit der Waffe. Dabei passierte schließlich das Unglück und ein Schuss löste sich, wie die Kärntner Kronen Zeitung berichtet. Eine Polizistin soll bei dem Vorfall leicht verletzt worden sein, sie habe einen Tinnitus erlitten. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Ob der Zwischenfall Konsequenzen für den Waffenbesitzer haben wird, sei noch unklar.