Gratulation! 5:2 - VSV feiert Heim­sieg gegen Red Bull Salzburg Villach - Freitag, der 13. ist ein Unglückstag? Nicht für unsere Adler! Der VSV ging heute Abend im Match gegen Salzburg mit 5:2 als Sieger vom Eis. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) SYMBOLFOTO © VSV / Krammer

Am Freitagabend empfing der VSV den EC Red Bull Salzburg in der Villach Stadthalle. Das Glück schien dabei von Anfang an auf der Seite unserer Adler gewesen zu sein. “Was für ein unglaubliches Startdrittel der Adler die dem regierenden Meister aus Salzburg von der ersten Minute an beherrschten und ihnen vier Treffer einschenkten.Gleich drei davon im Powerplay”, so der Kommentar zum Spiel. Die Torschützen waren: Simon Despres, John Hughes, Chris Collins und Nic Mattinen. Somit ging bereits das erste Drittel mit 4:1 für den VSV zu Ende.

Sieg für die Adler

Den Spielstand konnten die Adler im zweiten Drittel halten – es fielen keine weiteren Tore. Im letzten Drittel wurde es dann noch einmal spannend. Letztendlich ging der VSV mit einem Top-Ergebnis von 5:2 als Sieger vom Eis. Die Freude ist natürlich groß!: “Sieg, Sieg, Sieg – groß aufspielenden Super-Adler beenden die Siegesserie der Salzburger und gewinnen am Ende mit 5:2-Toren. Dafür gab es in der Stadthalle Standing-Ovations von den begeisterten und frenetischen VSV-Fans. Stark, richtig stark, Boys – Gratulation ans gesamte Team!”