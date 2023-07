Prognose Zwischen Sonne und Nebel: So wird das Wetter am Samstag Steiermark - Guter Start ins Wochenende: Der Samstag bringt überwiegend sonniges und trockenes Wetter. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Elisa Auer

“In der nördlichen Obersteiermark können Wolken und Nebel am frühen Vormittag noch dichter sein. Letzte Schneeregenschauer klingen aber rasch ab und es setzt sich auch von Ennstal bis ins Mariazeller Land vorübergehend sonniges Wetter durch”, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Am Nachmittag zieht es von Westen her dann erneut zu. In der Früh wird es leicht frostig, tagsüber bleibt es mit Höchstwerten zwischen 5 und 11 Grad recht mild für die Jahreszeit.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.