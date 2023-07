Statistik Austria Minus von 10 Prozent: 2022 gab es weniger PKW-Neu­zulassungen Kärnten - Im Jahr 2022 wurden laut Statistik Austria 215.050 Personenkraftwagen (PKW) neu zum Verkehr zugelassen. Das sind um 10,3 Prozent weniger als im Jahr davor. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) © Pexels / Jackson David

Mit 215.050 ist die Zahl der PKW-Neuzulassungen 2022 so niedrig wie zuletzt vor 43 Jahren. Verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019 gingen die Neuzulassungen sogar um mehr als ein Drittel zurück. Im Jahr 2019 wurden noch 126.311 Diesel-PKW und 176.706 Benzin-PKW neu zugelassen. Dagegen wurden nur 9.242 Elektro-PKW zugelassen; 2022 waren es bereits 34.165. Hier wurde also ein Plus von 269,7 Prozent verzeichnet. Auch die Neuzulassungen von Wohnmobilen und Motorrädern haben im Vergleich zu 2019 ebenfalls deutlich zugelegt.

VW bleibt Marktführer vor Skoda und BMW

Die zehn wichtigsten Marken hatten 2022 einen Anteil von 65,6 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen. VW blieb dabei mit einem Anteil von 14,9 Prozent Marktführer vor Skoda, BMW, Audi und Mercedes. Mehr Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten Toyota und Kia. Rückgänge wurden unter anderem bei Seat, Skoda und VW beobachtet.

Rückgänge bei Nutzfahrzeugen

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt wurden 2022 mehr Sattelzugfahrzeuge neu zugelassen. Konkret wurde hier ein Plus von 10,5 Prozent verzeichnet. Die Anzahl neu zugelassener Lastkraftwagen (LKW) ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr dagegen um 59,7 Prozent zurück.

Abnahme bei Zulassungen von Gebrauchtwagen

Auch der Gebrauchtwagenmarkt hat sich 2022 rückläufig entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Minus von 13,8 Prozent bei den PKW-Gebrauchtzulassungen insgesamt beobachtet. Allem voran wurden weniger Gebrauchtzulassungen bei Diesel- und Benzin-PKW registriert. Im Gegensatz dazu entwickelte sich der Gebrauchtwagenmarkt bei den alternativen Antrieben sehr positiv.

7,27 Millionen Kraftfahrzeuge in Österreich zugelassen

Laut vorläufigen Daten waren in Österreich zum Jahresende 2022 rund 7,27 Millionen Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelassen. 70,9 Prozent davon waren PKW. Außerdem waren insgesamt 553.249 LKW, 484.536 land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen sowie 20.247 Sattelzugfahrzeuge registriert. Wohnmobile erreichten mit 39.638 Fahrzeugen einen Zuwachs von 8,7 Prozent. Bei den einspurigen Fahrzeugen waren 614.023 Motorräder und

275.523 Motorfahrräder zugelassen.