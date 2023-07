Bilanz ARBÖ-Pannen­fahrer standen durch­schnittlich zwölf Mal pro Stunde im Einsatz Kärnten - Die insgesamt 600 ARBÖ-Pannenfahrer waren im vergangenen Jahr häufig gefordert: Sie wurden österreichweit zu insgesamt 105.000 Panneneinsätzen gerufen, um liegengebliebene Fahrzeuge wieder flottzumachen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) Der ARBÖ zieht positive Bilanz. © Bildagentur Zolles KG/Simon Hausberger

In 94 Prozent der Fälle konnten die Pannen direkt vor Ort wieder behoben werden. „Aus diesem Grund ist die Pannenhilfe ein unverzichtbarer Dienst im Straßenverkehr: Unsere Mitglieder konnten die Weiterfahrt wieder rasch aufnehmen, nachdem sie eine Panne hatten. Nur wenn eine sofortige Reparatur am Einsatzort nicht möglich war, wurden die Fahrzeuge abgeschleppt“, zieht ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig Bilanz.

Jede Stunde rückten Pannenfahrer 12 Mal zum Einsatz aus

Die durchschnittliche Wartezeit von der Pannenaufnahme bis zum Eintreffen am Pannenort im Jahr 2022 betrug nur rund 36 Minuten. Die Top 3 der häufigsten Einsatzgründe waren streikende Batterien, danach folgen Elektronik-Probleme und mechanische Gebrechen. Besonders in der Urlaubssaison waren die Pannenfahrer des ARBÖ besonders gefragt. Die einsatzstärksten Monate waren der Dezember mit rund 10.500 Einsätzen und der August mit rund 9.500 Hilfeleistungen.

Rund 192.000 Pickerl-Überprüfungen

Aber auch die technischen Dienstleistungen in den österreichweit 90 ARBÖ-Prüfzentren seien von den Mitgliedern sehr gut angenommen worden. Die §57a-„Pickerl“- Begutachtung wurde im vergangenen Jahr an 192.000 Fahrzeugen durchgeführt. „Auch im Jahr 2023 sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden bestens gerüstet und helfen in Notsituationen“, schließt Kumnig ab.