Umleitung eingerichtet

Straße gesperrt: Unfall auf der B320 Ennstal Straße

Schladming - Wie der ÖAMTC berichtet, kam es am Donnerstagvormittag auf der B320 zu einem Unfall. Zwischen Ausfahrt Lehen und Erzherzog-Johann-Straße in Schladming wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt.