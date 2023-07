Italientief Winter­einbruch: Wie viel Schnee kommt auf Kärnten zu? Kärnten - In den kommenden Tagen zieht ein Italientief über Kärnten, dieses bringt Schneefall bis in tiefe Lagen mit sich. Aber wie viel von der weißen Pracht kommt tatsächlich auf uns zu? von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (155 Wörter) © 5min.at

Wie berichtet, wird es in den kommenden Tagen winterlich in Kärnten. Bereits in der Nacht auf Montag, den 16. Jänner 2023, sinkt die Schneefallgrenze und es kann bis in tiefe Lagen schneien. Laut GeoSphere Austria muss man sich vor allem Montagfrüh verbreitet auf winterliche Bedingungen einstellen.

Bis zu 40 Zentimeter Schnee

Starken Schneefall gibt es dann vor allem entlang der Karawanken und der karnischen Alpen. Hier sind laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) bis zu 40 Zentimeter möglich. Aber auch in den höheren Tälern Kärntens kommt einiges zusammen. Hier sind zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee drin. Zehn bis 15 Zentimeter können aber auch von Lienz bis Klagenfurt fallen.

Winterwetter hält an

Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es in Kärnten voraussichtlich winterlich und meist trüb. In ganz tiefen Lagen ist dann jedoch nur mehr Schneeregen möglich. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.