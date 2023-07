Grünflächen, Balkone oder Terrassen 43 moderne und nachhaltige Wohnungen entstehen in Puntigam Puntigam - Der 17. Grazer Bezirk Puntigam ist der jüngste Bezirk der steirischen Landeshauptstadt und erlebt aktuell eine herausragende Entwicklung und einen starken Zuzug. An der Adresse Mitterstraße 49, 8055 Graz soll nun ein Wohnbauprojekt mit 43 Wohnungen gestartet werden. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) © VMF Immobilien

Die VMF Immobilien GmbH errichtet im aufstrebenden Grazer Stadtteil Puntigam moderne und nachhaltige Wohnungen mit Tiefgarage. Vor wenigen Tagen war bereits der Spatenstich und in den folgenden Monaten sollen auf einem 5.982 Quadratmeter großen und langgestreckten Baugrund 43 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von 2.442 Quadratmetern entstehen. Die Wohnungen haben Wohnflächen zwischen 36 und 80 Quadratmetern und verfügen über Grünflächen, Balkone oder Terrassen mit südlicher Orientierung.

© VMF Immobilien/ Richard Tanzer

Modern und nachhaltig Wohnen

Die Wohnungen sind in fünf Wohngebäuden mit zwei bis drei Geschoßen untergebracht, die in ihrer Anordnung einen zentralen und halboffenen Grünraum definieren, der Ruhezonen für die Bewohner bietet. Für dringende Besorgungen befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Verbrauchermarkt und in fußläufiger Entfernung eine Apotheke sowie eine Praxis für Allgemeinmedizin. Der Bahnhof Puntigam ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in fünf Minuten und der Jakominiplatz in 30 Minuten erreichbar.