Brauchtum und Traditionen: Kärnten startet ins "Jahr der Volks­kultur" Kärnten - 2023 wurde in Kärnten zum „Jahr der Volkskultur“ ausgerufen. Die Details dazu präsentierte Landeshauptmann Peter Kaiser am Freitag, dem 13. Jänner 2023, in einer Pressekonferenz. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (434 Wörter) #GOODNews Friedrich Schwarz, LH Peter Kaiser, Martina Hornböck und Michael Pichlhöfer. © LPD Kärnten/Peter Just

Nach Baukultur (2021) und Bildende Kunst (2022) steht das Jahr 2023 im Zeichen der Volkskultur und all seinen unterschiedlichen Ausformungen. “Kärntens Identität fußt zu großen Teilen auf seinen Traditionen und einem gelebten Brauchtum. Sie sind Teil unserer kulturellen DNA und für ihren Erhalt, ihre Weiterentwicklung und Weitergabe gebührt den 100.000 ehrenamtlich Tätigen in dem Bereich großer Dank und Wertschätzung. Genau diese wollen wir auch mit dem Jahr der Volkskultur sichtbar machen“, hob Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hervor. Das Schwerpunktjahr wird auf Vorschlag des Kärntner Kulturgremiums dem Bereich der Volkskultur gewidmet.

Am Foto: Klaus Schönberger, Erich Schwarz, LH Peter Kaiser, Heimo Schinnerl und Rudolf Tischhart © LPD Kärnten/Peter Just

Projektförderungen und Veranstaltungen

Unter dem Titel „Volkskultur als Heimat für alle: Begegnen – Überschreiten – Zusammenkommen“ werden auch Projektförderungen ausgeschrieben. “Es sollen Veranstaltungen angeregt werden, die ein erweitertes Heimatverständnis befördern und niemanden ausschließen“, erklärte Klaus Schönberger, der stellvertretende Vorsitzende des Fachbeirates für Volkskultur. Einen integralen Bestandteil des Schwerpunktjahres bilden auch die Veranstaltungen und Projekte der Vereine und Verbände. Heimo Schinnerl, Vorsitzender der ARGE Volkskultur, betonte den Stellenwert der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Verbänden und dem Land: „Die ARGE Volkskultur ist eine Art Schnittstelle zur Koordination der Aktivitäten zwischen den Verbänden, dem Land Kärnten und dem interessierten Publikum.“ So werden verschiedenste Aktivitäten des Schwerpunktjahres gemeinsam organisiert, etwa die Tage der Volkskultur oder die Brauchtumsmesse. Aber auch eigene Veranstaltungen der Verbände stehen auf dem Programm.

„Kärntner VolksKultTour 2023“ geplant

Eine gemütliche Wanderung und gesellige Stunden bietet unter anderem die „Kärntner VolksKultTour 2023“. Gemeinsam mit dem Veranstalter Rudolf Tischhart, Geschäftsführer der TIQA Werbe- und Marketing GmbH, wird diese Veranstaltungsserie in fünf Kärntner Orten im heurigen Sommer stattfinden. „Diese musikalische Wanderung präsentiert die gesamte Palette der Volkskultur an besonderen Kraftplätzen in Kärnten. Rund 350 Akteurinnen und Akteure aus allen Bereichen der Volkskultur werden die Wanderung pro Standort begleiten“, machte Tischhart Lust auf die Kärntner VolksKultTour 2023.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) © LPD Kärnten/Peter Just

Auftakt am 28. April

Rund eine Million Euro wendet das Land für das abwechslungsreiche und umfassende Programm des Jahres der Volkskultur 2023 zusätzlich zum regulären Budget für Volkskultur auf. In Summe stehen heuer also 2,5 Millionen Euro für die Volkskultur zur Verfügung. „Die heute präsentierte Liste der Aktivitäten wird laufend erweitert. Ich lade alle interessierten Vereine, Verbände und Organisationen herzlich ein, Teil des heurigen Schwerpunktjahres zu sein“, freut sich Kaiser auf eine breite Beteiligung. Der offizielle Start ins Jahr der Volkskultur findet übrigens im Rahmen des Tags der offenen Türe im Haus der Volkskultur, am 28. April 2023, in Kooperation mit der ARGE Volkskultur und dem Kärnten Museum, statt.