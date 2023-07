Produktrückruf Giftiges Schwer­metall in TEDi-Schmuckset nach­gewiesen Kärnten - In einem Schmuckstück, welches zwischen April und Dezember 2022 beim Nonfood-Händler TEDi verkauft wurde, sind nun erhöhte Cadmiumwerte festgestellt worden. Das Produkt wird aus diesem Grund zurückgerufen. Von einer weiteren Verwendung wird abgeraten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © Montage: TEDi GmbH & Co. KG & 5min.at

Ein Schmuckset, welches sowohl eine Kette als auch einen Ring mit einem sogenannten Stimmungsstein beinhaltete, wurde zwischen dem 26. April und dem 23. Dezember 2022 in allen TEDi-Filialen verkauft. Im Rahmen von Produkttests wurde nun jedoch erhöhte Cadmiumwerte* nachgewiesen. “Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein”, informiert das TEDi-Qualitätsmanagement, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Schmucksets abgeraten.

Produkt wird zurückgerufen

Der Artikel kann in jeder TEDi-Filiale gegen Erstattung des Verkaufspreises zurückgeben oder gegen einen anderen Artikel umgetauscht werden. Bei Fragen könnt ihr euch unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail an [email protected] an TEDi wenden.

Detail zum betroffenen Produkt Artikel: Schmuckset Stimmungsstein (Kette und Ring)

Schmuckset Stimmungsstein (Kette und Ring) Artikelnummer: 40538001761000000200

40538001761000000200 Verkaufszeitraum: 26. April 2022 bis 23. Dezember 2022