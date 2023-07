Eines vieler Opfer Gold­schmuck an Betrüger übergeben: 81-Jährige fiel auf falschen Polizisten herein Bruck - Eine 81-Jährige wurde Opfer von „Falschen Polizisten“. Die Frau übergab am Donnerstagabend, 12. Jänner 2023, einer Betrügerin, Goldschmuck in unbekannter Schadenshöhe. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) © Montage: 5min.at/ronstik/stock.adobe.com

Trotz mehrfacher Warnungen der steirischen Polizei, fallen immer wieder Personen auf die Betrugsmasche der falschen Polizisten herein. Die Täter manipulieren ihre Opfer gekonnt und setzen sie bei den geführten Telefonaten unter Druck. So geschehen auch am Donnerstagnachmittag, dem 12. Jänner 2023. Gegen 17 Uhr erhielt die Frau einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Der Betrüger sprach in einem guten Deutsch und teilte mit, dass die Tochter der Frau, welcher Vorname sogar richtig war, einen Verkehrsunfall hatte und nun eine Kaution in Form von Wertgegenständen zu zahlen wäre.

Massiv unter Druck gesetzt

Das Opfer wurde zwischen 17 und 19.30 Uhr in mehrfach geführten Telefonaten massiv unter Druck gesetzt. Schlussendlich übergab die 81-Jährige in der Nähe ihres Wohnhauses, Goldschmuck an eine unbekannte Frau. Die Betrügerin trug ein Kopftuch und sprach kein einziges Wort.

Eines vieler Opfer

Die Frau reiht sich somit in die Liste der Betrugsopfer ein. Einmal mehr macht die Polizei auf diese Betrugsform aufmerksam. Der Appell: Bitte vertraut keinen Menschen, den ihr nicht kennt. Übergebt niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Personen, die ihr nicht kennt. Verständigt so schnell wie möglich die „echte“ Polizei unter 133.