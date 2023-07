Zivilcourage Raub­überfall in der Grazer Innen­stadt: Drei Zeugen überwältigten den Täter Graz - Freitagabend, 13. Jänner 2023, kam es am Kaiser-Josef-Platz zu einem Raubüberfall auf eine 67-jährige Wienerin. Drei Zeugen reagierten sofort, verfolgten den Täter und halfen der Polizei einen 36-Jährigen festzunehmen. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Die 67-Jährige aus Wien befand sich gegen 18.40 Uhr beim Haupteingang der Grazer Oper, weil sie dort eine Veranstaltung besuchen wollte. Ein vorerst unbekannter Täter lauerte ihr dort auf und versuchte in weiterer Folge, ihr die Handtasche zu entreißen. Das Opfer wehrte sich und versuchte dies zu verhindern. Dabei kam die Frau zu Sturz und zog sich eine Wunde am Hinterkopf zu. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit der Handtasche in Richtung Stadtpark.

Durch Hilfeschreie aufmerksam

Drei Zeugen (15, 16, 30) wurden durch Hilfeschreie auf die 67-Jährige aufmerksam und verfolgten den Flüchtigen. Der Unbekannte ließ die Tasche letztlich am Fluchtweg fallen. Die 15- und der 16-jährigen Zeugen nahmen die Handtasche an sich und brachten diese der Besitzerin zurück. Der 30-Jährige verfolgte den Flüchtigen weiter und setzte die Polizei telefonisch über dessen Fluchtrichtung und aktuellen Standort in Kenntnis.

Festnahme des Täters

Beamte der Polizeiinspektion Schmiedgasse und „SRK-SIG“ – Einsatzkräfte nahmen sofort die eingeleitete Fahndungstätigkeit nach dem Flüchtenden auf. Durch Mithilfe der Zeugen, konnte der Beschuldigte im Bereich der Kreuzung Mandellstraße/Sparbersbachgasse von einer Streife der Schnellen Interventionsgruppe (SRK-SIG) angehalten werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Ungar aus Graz-Umgebung. Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Derzeit laufen die Ermittlungen zum Sachverhalt. Diese werden vom Grazer Kriminalreferat geführt.

Opfer im Krankenhaus behandelt

Die 67-Jährige wurde vor Ort von der diensthabenden Opernärztin erstversorgt und anschließend in das LKH Graz gebracht. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.