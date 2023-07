Werkstatt stand in Flammen

Feuerwehr-Groß­einsatz in Kötschach: Brand­ursache wurde geklärt

Kötschach-Mauthen - Insgesamt 290 Florianis von 21 Freiwilligen Feuerwehren standen am 25. Juli 2023 bei einem Großbrand in der Werkstatt eines Landmaschinenhändlers in Kötschach im Einsatz. Nun gab die Polizei erste Details zur Brandursache bekannt.