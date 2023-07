Bis 12 Uhr

Nach gestrigen Unfall: Geschäft musste kurz­zeitig geschlossen werden

Graz - Am Freitagabend kam es in der Grazer Innenstadt zu einem Unfall. In der Murgasse krachte ein Fahrzeug mitten in die Auslage eines Geschäftes. Nun melden sich die Besitzer zum Vorfall auf Instagram.