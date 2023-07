In der Nacht auf Montag Starke Schnee­fälle: ASFINAG-Räum­flotten stehen bereit Kärnten - Starke Schneefälle sind in der Nacht auf Montag, dem 16. Jänner 2023, im Süden Österreichs prognostiziert. Die Räumflotten der ASFINAG stehen bereit. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © ASFINAG Artikel zum Thema Winter­einbruch: Wie viel Schnee kommt auf Kärnten zu?

Laut den aktuellen Wetterprognosen kommen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee auf den Süden Österreichs zu. Bereits ab Sonntagabend ist demnach mit Schneefällen von Arnoldstein an der italienischen Grenze über Klagenfurt bis in den Großraum Graz in der Steiermark zu rechnen. Betroffen sein dürfte auch der Bereich rund um Spittal an der Drau entlang der A 10 Tauernautobahn. Am meisten Schnee weist die Prognose derzeit noch für den Packabschnitt auf der A2 Südautobahn aus.

“Vorsichtig fahren!”

“Die ASFINAG hat sämtliche Vorbereitungen in den betroffenen Autobahnmeistereien in Kärnten und in der Steiermark getroffen, alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz auch am Wochenende und für die Nacht auf Montag aktiviert”, betonen die Verantwortlichen heute in einer Aussendung. Aufgrund der möglicherweise großen Schneemengen just vor dem Frühverkehr am Montag, appelliert die ASFINAG, nicht unbedingt erforderliche Fahrten zu verschieben beziehungsweise ganz besonders vorsichtig zu fahren und eine Räumstaffel der ASFINAG auch nicht zu überholen.