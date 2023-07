180 Sekunden deine Bühne Kärntner Musik­nachwuchs zeigte bei Talent­wettbewerb sein Können Klagenfurt - Im Konzerthaus Klagenfurt fand am vergangenen Mittwoch, dem 11. Jänner 2023, das große Finale des „180ga Kärnten“-Talentebewerbes statt. Für die Endrunde hatten sich 15 Talente und Formationen qualifiziert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) #GOODNews © LPD Kärnten/Just

Mit dem Talentebewerb „180ga Kärnten“ möchte das Landesjugendreferat Kärnten und der Zentralausschuss für allgemeinbildende Pflichtschulen in Kärnten jungen und ambitionierten Kärntner Musikern und Chören die Möglichkeit bieten, ihre Kreativität und ihr Können auf einer kostenlosen Plattform unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer konnten sich mittels eines dreiminütigen Live-Videos für das Finale qualifizieren, welches im TV und Online ausgestrahlt wurde. In der Finalshow wurden die jungen Talente dann durch eine Jury bewertet.

Kärntner Nachwuchstalente zeigten ihr Können

Als Sieger gingen die Tanzgruppe „Company Unicorn“ vom Tanzatelier Schöffmann in der Kategorie „Tanz/Akrobatik“, die Mädchen-Band „FSGs“ aus Villach in der Katagorie „Band/Singen“ sowie die Harmonika-Spielerin Julia Freithofnig aus Himmelberg in der Kategorie „Instrumente“ hervor. Auf die ausgezeichneten Nachwuchstalente warten im heurigen Veranstaltungssommer gleich mehrere Live-Auftritte, unter anderem als Vorprogramm bei der Matakustix Open Air Show.

Landeshauptmann gratulierte

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) zeigten sich von den Auftritten der heimischen Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler begeistert. „Ich habe selten so eine tolle Stimmung erlebt. Ich bewundere alle jungen Menschen, die den Mut haben, ihre Talente vor so einem großen Publikum im Konzerthaus zu präsentieren“, sagte der Landeshauptmann und danke dem Landesjugendreferat, KT 1 und dem Zentralausschuss für allgemeinbildende Pflichtschulen in Kärnten für die Organisation dieses Bewerbes. Auch Schaar gratulierte allen Finalisten herzlich.