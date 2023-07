Alpenländischer Volksmusikwettbewerb: Hohe Aus­zeichnungen für Kärntner Volks­musikanten Klagenfurt - 34 junge Kärntner nahmen im Oktober am Alpenländischen Volksmusikwettbewerb teil und heimsten insgesamt elf der vergebenen Prädikate ein. Am heutigen Samstag, dem 14. Jänner 2023, wurden sie dafür bei einem Empfang im Spiegelsaal der Landesregierung beglückwünscht. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) #GOODNews © LPD Kärnten/Jannach

Der Alpenländische Volksmusikwettbewerb mit dem von Hans Peter Haselsteiner gestifteten Herma Haselsteiner-Preis ist der größte Wettbewerb dieser Art im Alpenraum. Alle zwei Jahre kommen dazu hunderte junge Musizierende und Sänger aus Österreich, Bayern, Südtirol und der Schweiz in Innsbruck zusammen. In elf Gruppen und drei Soloauftritten standen im Vorjahr auch 34 junge Kärntner auf der Volksmusik-Bühne. Sie heimsten insgesamt elf der vergebenen Prädikate ein. Dafür wurden sie am Samstag von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) beglückwünscht.

© LPD Kärnten/Jannach © LPD Kärnten/Jannach

Höchste Prädikate

Gernot Ogris war beim Empfang nicht nur als Leiter der Musikschulen des Landes Kärnten anwesend, sondern auch als stolzer Vater von Volksmusiktalenten, die in Innsbruck erfolgreich waren. „Die Volksmusik ist eine große und wichtige Gruppe in den Musikschulen. Volksmusik hat einen starken Zugang zum Publikum und lädt zum Mitmachen ein. Das sieht man auch in Innsbruck, das mehr als ein Volksmusikwettbewerb ist. Dort entstehen immer auch viele Freundschaften“, berichtete er.