Florianis in Topform: Feuerwehr Finken­stein holte sich 1. Platz bei Eisstock­turnier Hohenthurn - Das traditionelle Eisstockturnier vom Abschnitt Dreiländerecke fand am 7. Jänner 2023 wieder am Eislaufplatz in Göriach in der Gemeinde Hohenthurn statt. Platz 1 holte sich heuer die Freiwillige Feuerwehr Finkenstein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) © Abschnitt Dreiländereck

Unter der Obhut vom Abschnittsfeuerwehrkommando Dreiländerecke wurden um 7 Uhr die Mannschaftseinteilungen an die 23 „Moarschaften“ aus dem gesamten Abschnitt ausgeteilt und pünktlichst um 7.30 Uhr der „Anschuss“ angepfiffen. Gespielt wurde in drei Gruppen, wobei in einem Finalschießen schlussendlich der Gesamtsieger ermittelt wurde. Die Feuerwehr Finkenstein holte sich in diesem Jahr den ersten Platz, jedoch gab es vom ersten bis zum letzten Platz für alle teilnehmenden Schützen Sachpreise zu gewinnen.

© Abschnitt Dreiländereck

Gelungene Veranstaltung

Für die Auswertung und Einteilung standen Christian Pippan und seine Tochter Valentina zur Verfügung, dafür auch ein Dank seitens der Veranstalter. “Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, welche bei ordnungsgemäßen Wetter- und Eisbedingungen über die Bühne gebracht werden konnte”, fasst es Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Miggitsch zusammen. Ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten, politischen Vertreter, an alle Firmen und Gastwirte, die mit Sachspenden die Siegerehrung unterstützten.