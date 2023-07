Rettungseinsatz Unfall beim Über­holen: Auto über­schlug sich Gnesau - Die Freiwilligen Feuerwehren Gnesau, Zedlitzdorf, Himmelberg und Patergassen sowie die Rettung und die Polizei rückten am Samstag, dem 14. Jänner 2023, zu einem Verkehrsunfall auf die Turracher Straße aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) © Robert Telsnig

Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wollte am Samstag, dem 14. Jänner 2023, zwei Autos auf der Turracher Straße überholen. Jedoch setzte auch der vor ihm fahrende 22-jährige Lenker aus dem Bezirk Feldkirchen zum Überholen an und wechselte auf den linken Fahrstreifen. “Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 56-Jährige stark ab und verriss seinen PKW nach links”, so die Polizei. Dabei fuhr er über das linke Bankett, rammte einen Straßenleitpflock und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen schleuderte zurück auf die Straße und stürzte in der Folge rechts über eine Böschung, wo sich das Fahrzeug einmal überschlug und auf der Beifahrerseite zum Stillstand kam.

Feldkirchner drehte sofort um

Der Feldkirchner bemerkte den Unfall im Rückspiegel, drehte bei der nächsten Gelegenheit um, kam den Verunfallten zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. “Sowohl der St. Veiter, als auch seine mitgefahrene 54-jährige Frau und die 22-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt”, erklären die Beamten. Die Johanniter Unfallhilfe und das Notarztteam des Rettungshubschrauber Alpin 1 führten die Erstversorgung vor Ort durch. Neben der Polizei und der Rettung, standen die Freiwilligen Feuerwehren Gnesau, Zedlitzdorf, Himmelberg und Patergassen mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz.