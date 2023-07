Auswärtsspiel steht an Rotjacken gastieren beim Titel­verteidiger in Salzburg Klagenfurt - Der EC-KAC trifft am Sonntag, dem 15. Jänner 2023, zum vierten und vorerst letzten Mal in der laufenden Saison auf den amtierenden Meister EC Salzburg. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Der EC-KAC vermochte in keinem seiner jüngsten fünf Ligaspiele voll zu punkten. Die Rotjacken fielen damit aus den Top-Sechs der ICE-Tabelle, das vierte und vorerst letzte Saisonduell mit Titelverteidiger EC Salzburg nehmen sie von Rang sieben aus in Angriff. „Wir müssen einen Weg finden, wieder mehr Tore zu erzielen, das wird nur funktionieren, wenn wir mehr Körper vor den Kasten und Schläger in die Schusslinien bringen. Das haben wir in den vergangenen Partien nicht in ausreichendem Maße geschafft”, erklärt KAC-Stürmer Lucas Lessio.

Salzburg kassierte zuletzt Niederlage

Auch der EC Salzburg musste am Freitagabend das Ende seiner eindrucksvollen Erfolgsserie akzeptieren: Nach sieben Siegen am Stück unterlag der Titelverteidiger beim EC VSV mit 2:5. Vier der Gegentreffer kassierten die Mozartstädter dabei in den ersten zehn Minuten der Begegnung. “Wenn wir unser System sauber umsetzen, hinten stabil stehen und vorne unsere Effektivität steigern, können wir uns in Salzburg erneut durchsetzen”, ist auch Lessio überzeugt.

Weiter etliche Ausfälle beim KAC

Der EC-KAC muss auch in Salzburg auf die Langzeitverletzten Kele Steffler, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Finn van Ee und Daniel Obersteiner verzichten. Das rot-weiße Aufgebot dürfte am Sonntag also weitestgehend jenem entsprechen, das am Freitag im Heimspiel gegen Innsbruck zum Einsatz kam.