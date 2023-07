19 Standorte Rekord: Universal­museum Joanneum knackte 2022 die Million-Besucher-Marke Graz/Steiermark - Das 1811 von Erzherzog Johann gegründete Universalmuseum Joanneum mit derzeit 19 Museen und der Tierwelt Herberstein verzeichnet in seinem 211-jährigen Bestehen einen neuen Besucherrekord. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (346 Wörter) Mehr als 1 Million Besucher*innen verzeichnet das Universalmuseum Joanneum 2022. Aus diesem Anlass wurde dem SOS-Kinderdorf ein ausgewähltes Vermittlungspaket überreicht. Marko Mele (wissenschaftlicher Direktor des UMJ), Hanne Augustin (Kinderdorf-Mutter), Kinder des SOS-Kinderdorfes Stübing, Landeshauptmann Christopher Drexler, Birgitta Thurner (SOS-Kinderdorfleiterin Steiermark) © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Im Jahr 2022 wurden an den unterschiedlichen Standorten in der Steiermark insgesamt 1.000.186 Besucher begrüßt. Dieser Erfolg ist Grund zur Freude und zeige, wie wichtig Museen auch als Bildungs- und Forschungsstätten sind. Kulturinstitutionen erfüllen jenseits ihres gesellschaftspolitischen Auftrages auch einen Bildungsauftrag, fördern den sozialen Zusammenhalt und den Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Aus Anlass dieses Rekordes überreichten Landeshauptmann Christopher Drexler und Direktor Marko Mele stellvertretend dem SOS-Kinderdorf ein ausgewähltes Besuchs- und Vermittlungspaket.

Besucherzahlen steigen

Trotz anfänglicher pandemiebedingter Einschränkungen verzeichnen die Standorte des Universalmuseums Joanneum Besuchszahlen wie vor Corona. Einige unter ihnen erzielten sogar hausinterne Höchstwerte. Die Prunkräume im Schloss Eggenberg und das Center of Science Activities – kurz CoSA – dürfen sich über das besucherreichste Jahr freuen, ebenso der Österreichische Skulpturenpark. Auch das Kunsthaus Graz ist wieder bei den Zahlen von dem ebenfalls sehr erfolgreichen Jahr 2019 angelangt. Dies liegt neben dem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm der einzelnen Häuser auch an den unzähligen Vermittlungsangeboten zu den verschiedenen Ausstellungen. Da die/der 1-millionste Besucher*in, welche/r just am letzten Tag des vergangenen Jahres einen der Standorte betreten hat, aufgrund von Parallelmeldungen der verschiedenen Häuser nicht unmittelbar eruiert werden konnte, wurde heute, am 14. Jänner 2023, stellvertretend dem SOS-Kinderdorf Stübing ein besonderes Paket überreicht.

Ein besonderes Geschenk

Den rund 80 Bewohnerinnen zwischen zwei und 21 Jahren sowie den Betreuerinnen des SOS-Kinderdorfes in Stübing wird eine besondere Ehre zu Teil. Das eigens für die Kinder und Jugendlichen ausgewählte Programm soll diese zum Erforschen und Entdecken einladen. Die Eggenberger Wappenraben Filou, Fidel und Famoso nehmen sie mit auf eine aufregende Schnitzeljagd durch das Schloss und im neuen Escape Room im Center of Science Activities dürfen sich die Kinder mit ausgeklügelten Rätseln aus dem ehemaligen Schaubergwerk befreien. Im Do-it-yourself Bereich werden sie handwerkliche und technische Herausforderungen meistern und in der Science Show spektakuläre Experimente durchführen. Das Landeszeughaus lädt in die größte erhaltene historische Waffenkammer der Welt ein und im Naturkundemuseum wird auf einem Streifzug durch die Erdgeschichte die faszinierende Vielfalt der belebten und unbelebten Natur erzählt.