Ende Jänner:

Ziel­sackerl, Tee & Medaillen: Der Winter Run Graz geht in die zweite Runde

Graz - Ein neues Laufkonzept für Graz, um Läufer über den Winter fit zu halten und in regelmäßigen Abständen einen Wettkampf zur Formüberprüfung zu schaffen: Der Winter Run Graz geht am Sonntag, dem 22. Jänner 2023 in die zweite Runde.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (160 Wörter)