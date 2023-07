Erlebnispark Pressegger See Förderung für Gail­taler Ausflugs­ziel: Hier soll ein „Family-Beach“ entstehen Pressegger See - Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig sicherte bei einem Besuch im Gailtal 57.000 Euro für das Erlebnispark Pressegger See zu. Bis 2024 soll ein „Family-Beach“ entstehen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (419 Wörter) v.l.n.r.: LR Sebastian Schuschnig, Dr. Christian Pongratz und LAbg. Bgm. Leopold Astner © Büro LR Schuschnig/Taltavull

Mit einer eigenen Förderoffensive unterstützt das Land Kärnten sehr erfolgreich die Modernisierung und Erweiterung von regionalen Ausflugszielen. Insgesamt stehen dafür 2 Mio. Euro bereit, die Mittel sind bereits zu einem Großteil ausgeschöpft. Nun wurden von Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig weitere Mittel für den Tourismus im Gailtal zugesichert. Für ein neues Gästeangebot im Erlebnispark am Pressegger See in Hermagor wurde eine Landesförderung von 57.000 Euro genehmigt. Die Zusicherung überbrachte Schuschnig bei einem Besuch vor Ort persönlich. Schuschnig betont: „Wir müssen gerade jetzt in die ländlichen Regionen investieren, um sie lebenswert zu halten. Ich freue mich, zusätzliche Mittel für das Gailtal zu genehmigen und dieses Projekt für unsere Gäste und Einheimische zu unterstützen. Von diesen Investitionen profitiert die gesamte Region!“.

“Family Beach soll entstehen”

Insgesamt sollen bis 2024 rund 150.000 Euro in die Errichtung eines „Family Beach“ investiert werden. Damit sollen dort, wo die Kinder im Wasser auf neuen Spielgeräten spielen, die Eltern künftig direkt am Wasser verweilen und entspannen können. Der Wasserbereich wird zum Platz zum Spielen und zum Verweilen gleichermaßen – die gesamte Familie kann sich dort aufhalten. Dafür ist eine Wasserterrasse im Uferbereich geplant, auf der bequeme Sitzmöglichkeiten und Liegen errichtet werden. Weiters sollen eine Wasserspielanlage im Uferbereich und ein Niederseilgarten („Seiledschungel“) gebaut werden. „Perfekt für Familien, denn die Eltern können dort relaxen, wo die Kinder spielen und sie so im Auge behalten“.

Regionale Ausflugsziele fördern

Bereits im Vorjahr konnten rund 40.000 Euro an Tourismusförderung des Landes für Investitionen in den Erlebnispark am Pressegger See in das Gailtal geholt werden. Bürgermeister Leopold Astner: „Es freut mich, dass unsere Hermagorer Tourismusunternehmer so innovativ sind, ihr Angebot für die Gäste laufend erweitern und in unserer Stadtgemeinde investieren. Es ist wichtig, dass es solche Förderungen des Landes für unsere Region gibt.“ Die Ausflugsziele-Offensive wird landesweit sehr gut angenommen, wie Schuschnig betont: „Insgesamt wurden fast 1,5 Mio. Euro an Landesmittel in die regionalen Ausflugsziele investiert. Damit wurden rund 5,5 Millionen Euro an Investition ausgelöst, fast jedes fünfte Kärntner Ausflugsziel hat durch die Förderung bereits investiert“, weiß Schuschnig zu berichten. Rund eine halbe Million an Fördermittel stehen für Kärntner Ausflugsziele noch bereit. „Damit investieren wir nicht nur in den Tourismus und in moderne Infrastruktur für die Gailtaler Bevölkerung, sondern sichern mit den Fördermittel auch regionale Aufträge, die Arbeitsplätze sichern und Wertschöpfung“, so Schuschnig abschließend.