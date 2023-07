TV-Interview Melissa Naschen­weng plaudert über One Night Stands, Hochzeit und die große Liebe Kärnten - Beruflich könnte es bei Melissa Naschenweng gerade wohl nicht besser laufen. Heuer ist sie mit ihrer ersten Solo-Hallen-Tournee in ganz Österreich unterwegs. Doch wie steht es eigentlich um das Liebesglück der Schlagersängerin? In der ORF-Talkshow "Vera" gab die 32-Jährige private Einblicke. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) © Christoph Hatheuer

Nach einem erfolgreichen 2022 startet Moderatorin Vera Russwurm mit Melissa Naschenweng und ihrem aktuellen Chartstürmer-Titel „Glück“ ins neue Jahr. Die 32-Jährige sagt dazu: „Glück ist, wenn du auf deiner Reise alle Stürme überstehst!“. Auf ihrer Reise ging es für die Kärntnerin bislang immer bergauf.

Melissa Naschenweng gibt Einblicke in ihr Privatleben

Aber die steile Karriere hat auch ihren Preis, denn eigentlich – so erklärt Melissa Naschenweng im Interview – wollte sie schon längst verheiratet sein und Kinder haben. Aber mit der wachsenden Popularität sei es „immer schwieriger, jemanden kennenzulernen“. “Mit 25 Jahren wollte ich Mutter und verheiratet sein. Und wie meine Mama einen ganz normalen Beruf haben”, so Naschenweng. Sehr offen äußert sich die Sängerin auch zu ihrem Titel „Schleich’ di“, der vom verkaterten Morgen nach einem One-Night-Stand handelt. Sie selbst sei aber keine Frau für nur eine Nacht: “So ein One-Night-Stand ist für mich nie in Frage gekommen. Immer wenn ich mit jemandem zusammen war, war ich sehr verliebt.” Den Glauben an die ganz große Liebe gibt Naschenweng auch weiterhin nicht auf. Das ganze Interview kannst du dir hier ansehen.