Gratulation! Kärntner Hallen­meisterschaften: Junger Klagen­furter sprintet zum Landes­rekord Klagenfurt - Traditionell eröffneten heute die Kärntner Leichtathlet/innen die Wettkampfsaison, wo es im Sportpark Klagenfurt um die ersten Hallentitel des Jahres ging. Der LC Villach und der ASKÖ Villach wurden mit der Durchführung beauftragt. Es wurden die Titel im Hoch-, Weit- Dreisprung sowie über die 50 Meter und 50 Meter Hürden in allen Altersklassen vergeben. Die Zweit- und Drittplatzierten im 50-Meter-Sprint – Stephan Pacher und Lukas Pullnig – stemmen Rekordläufer Vasily Klimov in die Höhe.

Bei den Kärntner Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik in der Sportpark-Halle in Klagenfurt sorgten die Sprinter für das Highlight. U20-Sprinter Vasily Klimov (KLC) setzte sich dabei mit 5,97 Sekunden gegen die U23-Athleten Stephan Pacher (VST Laas/6,05 Sekunden) und Lukas Pullnig (KLC/6,08 Sekunden) durch. Dabei löschte Klimov den Kärntner Landesrekord in der Allgemeinen Klasse – gehalten von Herwig Röttl mit 6,0 Sek. aus dem Jahr 1998.