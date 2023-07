83-Jähriger im Krankenhaus

Rauch­vergiftung: Kachel­ofen setzte Wohnhaus in Brand

St. Veit - Am Samstagnachmittag kam es im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem Wohnhausbrand. Der Mieter, ein 83-jähriger Mann, heizte seinen Kachelofen ein. Plötzlich kam es zu einer starken Rauchentwicklung und in weiterer Folge zu einem Deckenbrand.

von Anja Mandler