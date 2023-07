Verkehrsunfall Alko-Lenker (29) über­schlug sich mit Auto: Verletzt Gurktaler Bundesstraße - Schwer alkoholisiert kam ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen am Samstag, dem 14. Jänner 2023, von der B93 Gurktaler Bundesstraße ab. Sein Auto überschlug sich mehrfach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war am späten Samstagabend auf der B93 Gurktaler Bundesstraße von Steuerberg kommend in Fahrtrichtung Feldkirchen unterwegs, als er in einer leicht abschüssigen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich sein Auto mehrfach und kam schließlich am Dach zum Liegen.

Stark alkoholisiert

“Der 29-Jährige konnte sich selbst aus dem PKW befreien”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Nach Erstversorgung wurde er mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. “Weiters ergab ein Alkovortest eine schwere Alkoholisierung”, so die Beamten.