Eine Verletzte Unfall: Alko-Lenker (21) prallte in Gegen­verkehr Feldbach - Ein alkoholisierter 21-jähriger Lenker geriet am Samstagnachmittag, dem 14. Jänner 2023, auf die Gegenfahrbahn der B66 und touchierte das Auto einer 27-jährigen Frau. Zeugen leisteten Erste-Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © 5min.at

Der Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, von Bad Gleichenberg in Richtung Gniebing. Dabei kam ihm eine 27-jährige Südoststeirerin mit ihrem Auto entgegen. Der 21-Jährige – in seinem Wagen befand sich auch ein 24-jähriger Beifahrer – geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und touchierte das Fahrzeug der Frau. “Nachfahrende Zeugen leisteten Erste-Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte”, heißt es seitens der Polizei

B66 musste gesperrt werden

Die 27-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung zur Untersuchung in das LKH Feldbach transportiert. Der 21-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt, jedoch war der Lenker stark alkoholisiert. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehr Gniebing und Feldbach sowie die Straßenmeisterei Feldbach. Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes bis zirka 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.