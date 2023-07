Sonntagmorgen

Feuerwehr im Einsatz: Neben­gebäude in Wieting brannte

Wieting - Aus bisher unbekannter Ursache brach am Sonntagmorgen, dem 15. Jänner 2023, ein Brand in einem Nebengebäude in Wieting aus. Glück im Unglück: Direkt angrenzend befindet sich das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Kamerad entdeckte das Feuer.

von Tanja Janschitz