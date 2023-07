Bilanz Flieger­bomben und Co.: Entminungs­dienst rückte 62 Mal in Kärnten aus Kärnten - Im vergangenen Jahr stand der Entminungsdienst des Bundesheeres 985 Mal im Einsatz, um Kriegsrelikte in Österreich zu bergen, abzutransportieren und zu vernichten. Allein in Kärnten wurden 7,2 Tonnen an Kriegsmaterial unschädlich gemacht. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) © Pusch

7,3 Tonnen Infanteriemunition, 312 Handgranaten, 16 Panzerfäuste und 37 Fliegerbomben machten die Entminungsspezialisten im Jahr 2022 in Österreich unschädlich. “Die Wahrscheinlichkeit, Kriegsrelikte in Österreich aufzufinden, ist auch nach Ende des Ersten und Zweiten Weltkrieges noch immer sehr hoch. Ich danke allen Spezialisten des Entminungsdienstes für ihren herausfordernden Einsatz. Sie stehen rund um die Uhr bereit, um Gefahren zu beseitigen, bevor Menschen zu Schaden kommen”, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Herausfordernde Einsatzgebiete

Die Einsatzgebiete des Entminungsdienstes (EMD) waren auch im vergangenen Jahr wieder vielfältig: Seen und Flüsse zählten ebenso dazu wie Waldgebiete, Städte oder alpines Gelände. So barg die Tauchgruppe des EMD etwa 6,5 Tonnen Kriegsmaterialien aus Gewässern. In hochalpinem Gelände – vor allem im österreichisch-italienischen Grenzgebiet – bargen die Experten der Alpingruppe 106 Kilogramm Munition aus dem Ersten Weltkrieg. Alle Funde wurden unschädlich gemacht und abtransportiert. So vernichtete der EMD im Jahr 2022 rund 14,4 Tonnen des geborgenen Kriegsmaterials durch Sprengung auf speziellen Sprengplätzen des Bundesheeres. Etwa 8,3 Tonnen Infanteriemunition wurden in einem Brennofen ausgeglüht und 9,4 Tonnen Kriegsschrott wurden direkt zur Endentsorgung verbracht.

115 Einsätze in der Steiermark

Die Einsatzdichte war im Jahr 2022 in Niederösterreich am höchsten. So wurden dort 12,5 Tonnen Kriegsmaterial bei 485 Einsätzen beseitigt. Dahinter steht die Steiermark mit 2,9 Tonnen in 115 Einsätzen, gefolgt von Oberösterreich mit etwa 1,9 Tonnen in 109 Einsätzen. Im Burgenland wurden etwa 920 Kilogramm in 85 Einsätzen unschädlich gemacht, gefolgt von Wien mit 3,5 Tonnen in 67 Einsätzen. In Kärnten beseitigte der EMD 7,2 Tonnen in 62 Einsätzen, in Tirol eine Tonne in 26 Einsätzen, in Salzburg über 550 Kilogramm in 25 Einsätzen. Schlusslicht ist Vorarlberg mit elf Einsätzen und 131 Kilogramm geborgenem Kriegsmaterial.