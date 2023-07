Kärntens Zweisprachigkeit

Studierende diskutierten mit dem Kärntner Landes­hauptmann

Klagenfurt - Eine Lehrveranstaltung an der Uni Klagenfurt beschäftigt sich mit den „Grundlagen ziviler Konfliktbearbeitung am Beispiel des Alpen Adria Raumes“. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) war eingeladen, in den direkten Dialog mit den Studenten zu treten.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) #GOODNews