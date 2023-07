Robert Sucher wurde 1979 in Klagenfurt geboren. In Innsbruck schloss er sein Studium der Humanmedizin 2004 ab und habilitierte mit 32 Jahren im Fach Chirurgie an der Universitätsklinik für Viszeral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie der Medizinischen Universität Innsbruck. Er ist Facharzt für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und Gefäßchirurgie mit Zusatzbezeichnung Transplantationsmedizin.

Am Starzl Transplant Institute der University of Pittsburgh Medical Center USA arbeitete er an der Entwicklung neuer immunosuppressiver Therapieprotokolle für die Organtransplantation und an der Charitè - Universitätsmedizin Berlin wirte er beim Aufbau eines minimal invasiven Operationsprogramms im Bereich der Leberchirurgie mit. An der Universität Leipzig erwarb er eine außerplanmäßige Professur und an der Handelshochschule Leipzig absolvierte er berufsbegleitend ein MBA-Studium im General Executive Management.

Robert Sucher arbeitete zuletzt an der Universitätsklinik Leipzig als leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikbereichsleiter an der Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Er ist national und international in Gremien chirurgischer Fachgesellschaften vertreten und erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine wissenschaftlichen Arbeiten, unter anderem den Excellence in Research Award des American College of Surgeons und den Destinguished Fellows Award der American Society of Transplantation.