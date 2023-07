Snowboard-Weltcup Anna Gasser landet Heim­sieg in der Steiermark Kreischberg - Die Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat vor einer begeisterten Zuschauerkulisse den Big-Air-Weltcup am Kreischberg gewonnen und damit ihren ersten Heimsieg in dieser Disziplin gefeiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) #GOODNews © Montage: Pixabay / annca & LPD Kärnten/Höher

Die gebürtige Villacherin Anna Gasser verwies die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott und die Japanerin Kokomo Murase am Samstag, dem 14. Jänner 2023, auf die Plätze zwei und drei. “Sie setzte mit einem ‘Cab Double Cork 1260 mit Melon-Grab’ und einem ‘Backside Double Cork 1080 mit Japan-Grab’ zwei Sprünge mit höchstem Schwierigkeitsgrad blitzsauber in den Schnee und mit dem insgesamt elften Weltcupsieg ihre imposante Serie fort”, freut man sich beim Österreichische Skiverband (ÖSV). “Es ist unglaublich – so ein schöner Abend. Ich habe die Stimmung so richtig genossen”, jubelte Gasser selbst.