Immer noch deutlich über dem Vorjahr Kosten gehen in allen Bau­sparten langsam wieder zurück Steiermark - Die Kosten für Bauprojekte lagen im Jahr 2022 erneut deutlich über dem Vorjahresniveau. Zu Jahresende hat sich die Dynamik der Kostensteigerungen allerdings abgeschwächt. von Tanja Janschitz

“Im Dezember 2022 gingen die Kosten im Vergleich zu November in sämtlichen Bausparten zurück, nachdem auch schon im November die Kosten leicht unter denen des Vormonats lagen”, weiß Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau erhöhte sich um 10,1 Prozent zum Vorjahr. Auch in sämtlichen Tiefbausparten waren für das Jahr 2022 signifikante Kostensteigerungen zu verzeichnen.

Starker Anstieg im Jahresvergleich

Die steigenden Baukosten im Jahresvergleich sind vor allem auf einen Kostenanstieg in den durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen zurückzuführen, was sich insbesondere im Brückenbau niederschlug. Auch die Kosten für Kunststoffwaren stiegen im Jahr 2022 erheblich. Im Wohnhaus- und Siedlungsbau waren zusätzlich Holz sowie Polystyrol, Schaumstoffplatten beträchtliche Kostentreiber. Die Treibstoffe verzeichneten ebenfalls wesentliche Kostenanstiege. Zudem gab es in der Warengruppen Gusseisenwaren und -rohre starke Kostenanstiege.