Beispiellose Zivilcourage

Plötzlich Bewusst­sein verloren: "Fremder rettete meinen Stief­papa"

Villach - Aufgrund eines Schwindelanfalls klappte Nicoles Stiefvater am Freitag, dem 13. Jänner 2023, in der Hausergasse in Villach zusammen. Ein Passant eilte dem Mann zu Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Familie will sich nun bei dem Helfer bedanken.