Gratulation Landes­meisterschaften: 16 LAC-Gewinner und eine Olympia­siegerin als Fan Klagenfurt - Starker Einstand der LAC-Klagenfurt Athletinnen und Athleten in die Meisterschaftssaison! Bei den Kärntner Hallenmeisterschaften in Klagenfurt holten die LACler gleich 16 Tagessiege und waren damit der mit großem Abstand der erfolgreichste Verein bei dieser Meisterschaft.

Erfolgreichster Athlet der Veranstaltung war Matthias Altenberger, der in der Klasse U16 gleich vier Mal ganz oben am Stockerl stand, bei den Frauen holte Elisabeth Bluch drei U20-Titel. Die Lindwurmstädter durfte sich auch über einen ganz besonderen Fan freuen. Ilona Long hielt in der Sportparkhalle dem LAC ganz fest die Daumen. Als Ilona Slupianek holte sie 1980 den Olympiasieg im Kugelstoße und verbesserte auch den Kugel-Weltrekord!

Die LAC-Tagessieger AK Günther Gasper, Hoch 1,65m

AK Leonie Elbischger, Weit, 5,05m

U20 Lukas Gasper, 50m Hürden, 9,11s PB

U20 Lukas Gasper, Hoch, 1,60m

U20 Markus Schalle, Drei, 11,78m

U20 Elisabeth Bluch, 50m Hürden, 8,23s PB

U20 Elisabeth Bluch, Hoch, 1,54m

U20 Elisabeth Bluch, Drei, 10,99m

U18 Julian Hackl, 50m, 6,36s

U18 Julian Hackl, Hoch, 1,75m

U16 Matthias Altenberger, 50m, 6,74s

U16 Matthias Altenberger, 50m Hürden, 8,50s PB

U16 Matthias Altenberger, Hoch, 1,53m

U16 Matthias Altenberger, Weit, 4,90m PB

U16 Nina Schneider, 50m, 7,41s PB

U16 Nina Schneider, 50m Hürden, 8,74s PB