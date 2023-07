Kaltfront Schnee im Anmarsch: Wetter­prognose für Kärnten Kärnten - Demnächst zieht ein Italientief über Kärnten, welches Schneefälle bis in tiefe Lagen mit sich bringt. Die Unwetterzentrale Österreich (UWZ) spricht derzeit eine Wetterwarnung für mehrere Kärntner Bezirke aus. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (377 Wörter) © Montage: Kaiser/UWZ

In der Nacht auf Montag, den 16. Jänner 2023, sinkt die Schneefallgrenze. Laut GeoSphere Austria muss man sich auf winterliche Bedingungen gefasst machen. “In der Nacht auf Montag zieht zunächst nördlich des Alpenhauptkammes eine Kaltfront mit dichten Wolken und Regen langsam in Richtung Osten ab. Von Süden wird ein Italientief zunehmend für Österreich wetterbestimmend. Mit diesem setzt bereits während der ersten Nachthälfte südlich des Alpenhauptkammes Regen ein, der sich bis zum Morgen langsam in Richtung Nordosten ausbreitet”, so die Prognose der Wetterexperten. Mit dem Niederschlag sinkt zunächst auch die Schneefallgrenze auf Lagen zwischen 300 und 800 Metern Seehöhe ab.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich

“Den ersten Anlauf macht in der Nacht von Sonntag auf Montag der Süden, wo es innerhalb kurzer Zeit mit einem Mittelmeertief rund 15 Zentimeter Schnee, im Bereich der Karawanken auch rund 30 Zentimeter Neuschnee geben kann”, sagt die GeoSphere Austria bereits am Samstag voraus. Ab Mittwoch könne es dann in ganz Österreich Schneefall bis in die Niederungen geben.

Wetterwarnung für Kärnten

Die UWZ spricht aufgrund der erwarteten Schneefälle bereits eine Wetterwarnung für Kärnten aus. Betroffen sind demnach die Bezirke Villach Stadt und Land, Klagenfurt Stadt und Land, Völkermarkt, Wolfsberg und Teile Spittals (Stand 15. Jänner, 16 Uhr). “Im Laufe der Nacht ist entlang der Karawanken und der Karnischen Alpen mit starkem Schneefall zu rechnen. Der Montag startet von Kärnten bis zur Steiermark mit Schneefall”, berichten die Wetterexperten der UWZ am Sonntag. Aktuelle Warnungen findest du hier.

Warnstufe rot für mehrere Kärntner Bezirke (Stand 15. Jänner, 16 Uhr) © Screenshot UWZ

Am Dienstag ist zunächst eine leichte Besserung in Sicht. “Tagsüber lockert es an der Alpennordseite neuerlich auf und es wird zeitweise sonnig, im Osten und Süden bleiben die Wolken aber vorherrschend”, weiß die UWZ. Am Abend soll es in Osttirol und Kärnten dann neuerlich zu schneien beginnen, im Klagenfurter Becken handle es sich anfangs um Schneeregen.

Wetterbesserung ab Mittwoch?

Auch am Mittwoch bleibt es in Kärnten winterlich und stark bewölkt. “Am Vormittag fällt regional noch Schnee, tagsüber klingt dieser meist ab und am Nachmittag hellt es stellenweise kurz auf”, so GeoSphere Austria. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und 4 Grad.