Spannend bis zum Schluss 4:3 - Rot­jacken verlieren knapp gegen EC Salzburg Klagenfurt - Der EC-KAC traf am heutigen Sonntag zum vierten und vorerst letzten Mal in der laufenden Saison auf den EC Salzburg. Die Rotjacken mussten dabei eine knappe Niederlage einstecken. von Anja Mandler

Spannend bis zum Schluss war das Match gegen EC KAC und EC Salzburg am Sonntagabend. “Ein guter Kampf der Rotjacken bringt auch im vierten Saisonduell mit dem amtierenden Meister Zählbares: Der EC-KAC gleicht 2,6 Sekunden vor dem Ende aus, verliert dann in der Verlängerung, nimmt aber einen wertvollen Punkt mit nach Hause”, so der Kommentar zum Spiel. Letztendlich mussten sich die Rotjacken mit 4:3 geschlagen geben. Einen detaillierten Spielbericht findest du hier.