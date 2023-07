Generalversammlung Neuer Vereins­vorstand bei der Stadt­kapelle Villach Villach - Im Zuge der ordentlichen Generalversammlung wurde in der EMV Stadtkapelle Villach ein neuer Vorstand gewählt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) Bürgermeister Günther Albel, Andrea Wurzinger, Maciej Derra, Wolfgang Simoner, Wolfgang Kraßnitzer, Kapellmeister Gasper Breznik, Katharina Kofler, KBV Bezirksobmann Stv. Arnulf Engelhardt, Silvia Umfahrer-Fries. © KK

Der Vereinspräsident Bürgermeister Günther Albel begrüßte als neuen Vereinsvorstand Obmann Wolfgang Simoner, Kassierin Silvia Umfahrer-Fries und Schriftführerin Andrea Wurzinger sowie deren Stellvertretungen in ihrer Funktion. Gemeinsam werden sie sich um die Entwicklung der Stadtkapelle in den nächsten Jahren kümmern. Gleichzeitig wurden langjährige Musikerinnen und Musiker für ihr Engagement im Verein geehrt. In Kürze beginnen die Proben für das Frühlingskonzert im April. “Wir laden ambitionierte Musiker herzlich ein, sich bei uns zu melden und mit uns zu musizieren”, so die Stadtkapelle Villach. Mehr Infos gibt es hier.