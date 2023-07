Auf der Busspur

Motor­rad­fahrer fährt rechts an Kolonne vorbei - dann kracht er ...

Villach - Ein 66-jähriger Motorradfahrer war heute in Villach in einen Unfall verwickelt. Er wollte rechts an einer Kolonne vorbeifahren - das jedoch übersah eine 33-jährige Frau, die abbiegen wollte. Der Mann stürzte daraufhin über die Motorhaube.