Kaltfront im Anmarsch Schnee­fall in Kärnten: So wird das Wetter am Montag Kärnten - Ein Italientief bringt Schnee nach Kärnten. Bereits in der Nacht auf Montag, den 16. Jänner 2023, sinkt die Schneefallgrenze und es kann tagsüber bis in tiefe Lagen schneien. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) © 5min.at

“Die neue Woche beginnt winterlich, ganz Kärnten präsentiert sich in der Früh frisch verschneit”, so die Prognose von GeoSphere Austria. Bereits in der Nacht auf Montag startet der Schneefall. “Die Temperatur geht zurück und nach und nach schneit es bis in tiefe Lagen. Es können in den Niederungen 5 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen kommen”, sagen die Wetterexperten voraus. Der Schneefall östlich von Villach soll bis zum mittleren Vormittag abklingen. “Die Wolkendecke bricht untertags aber nur ein wenig auf, die Sonne scheint sporadisch”, heißt es weiter. Mit Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad bleibt es kühler.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.