Wetterprognose für die Steiermark

Schnee im Anmarsch: Dieses Wetter erwartet euch am Montag

Steiermark/Graz - Ein Italientief bringt Schnee in Teile der Steiermark. Bereits in der Nacht auf Montag, den 16. Jänner 2023, sinkt die Schneefallgrenze und es kann bis in tiefe Lagen schneien.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (108 Wörter)