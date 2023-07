Am 22. Jänner Neujahrs-Matinée der Stadt­kapelle Klagenfurt Klagenfurt - Nach drei Jahren Pause ist es endlich wieder so weit. Am Sonntag, den 22. Jänner 2023 um 11 Uhr lädt die Stadtkapelle Klagenfurt zum traditionellen Konzert in das Klagenfurter Konzerthaus. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) © Stadtkapelle Klagenfurt

In einem abwechslungsreichen Programm nehmen die rund 60 Musiker die Gäste mit auf einen Streifzug durch verschiedene Stilrichtungen der sinfonischen Blasmusik. Zentrales Hauptstück ist diesmal die „Second Suite for Band“ von Alfred Reed. Dieses Werk ist ein Bravourstück für Blasorchester. Leichte Stimmungsmusik aus verschiedensten Genres, wie unter anderem Tango, Paso Doble oder auch Calypso werden mit Sicherheit jeden Besucher in gute Laune versetzten und zum Mitschwingen einladen.

Buntes Programm

Ebenfalls ein Hörerlebnis ist das Stück „Around the world in 80 days“ des österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz. Er setzt in seinem spannenden Werk die turbulente gleichnamige Reise von Jules Verne in ein musikalisches Erlebnis um. Schließt der Zuhörer die Augen, so erhält er mitreißende Bilder von nahezu allen fünf Kontinenten. Abgerundet wird das Programm von Klängen aus dem Musical Elisabeth, einem Robert Stolz Medley und auch einigen Traditionsmärschen, wie beispielsweise dem bekannten Florentiner Marsch von Julius Fucik.

Die Stadtkapelle Klagenfurt steht unter der Leitung von Christian Hensel. Er zeichnet sich für die hohe musikalische Qualität des Orchesters verantwortlich. Diese ist weit über die Stadt- und auch Landesgrenzen hinaus bekannt. Bürgermeister Christian Scheider steht dem Verein als Präsident vor.