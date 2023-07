Bei Ballveranstaltung Betrunkener 27-Jähriger verletzte Ex-Freundin mit Messer Murtal - In der Nacht zum Sonntag, 15. Jänner 2023, bedrohte und verletzte ein 27-Jähriger seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer. Der 27-Jährige wurde festgenommen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Gegen 1 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einer Ballveranstaltung gerufen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Murtal im Verdacht stand, seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht und verletzt zu haben. Gegen den Beschuldigten bestand außerdem ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der starken Alkoholisierung konnte die Vernehmung des Festgenommenen erst im Laufe des folgenden Tages durchgeführt werden. Die 20-jährige Ex-Freundin erlitt eine oberflächliche Verletzung im Bauchbereich und begab sich selbständig in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

Täter zeigt sich geständig

Weitere Ermittlungen bestätigten, dass der 27-Jährige seine Ex Lebensgefährtin mit einem Messer gefährlich bedroht und ihr dabei eine leichte Verletzung im Bereich des Bauches zugefügt hatte, berichtet die Polizei. Der Mann zeigte sich zu den Vorwürfen geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt eingeliefert und wird wegen Gefährlicher Drohung und Körperverletzung an das Gericht sowie wegen weiterer Übertretungen verwaltungsrechtlich angezeigt.