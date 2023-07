Wegen dem Schneefall Über 6.000 Haus­halte ohne Strom: Groß­flächige Ausfälle in Kärnten Kärnten - Aufgrund des starken Schneefalls kommt es aktuell in Kärnten vermehrt zu größerflächigen Stromausfällen. Derzeit seien etwa 6.600 Haushalte betroffen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) SYMBOLFOTO © Adobe Stock

Ohne Strom sind aktuell knapp 6.600 Haushalte in ganz Kärnten, wie Robert Schmaranz von der Kärnten Netz gegenüber von 5 Minuten berichtet. Der Grund dafür liegt im starken Schneefall über Nacht, der aktuell immer noch anhält. Betroffen von den Störungen sind zahlreiche Bezirke und Orte vom Gegendtal bis nach Völkermarkt. In der Abbildung sind die Störungen auf der Störungskarte der Kärnten Netz zum Zeitpunkt 6.20 Uhr ersichtlich. An der Behebung der Ausfälle wird derzeit gearbeitet, es würden allerdings auch immer Neue hinzu kommen.