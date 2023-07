Fahrt vorsichtig! Hier gilt aktuell Schnee­ketten­pflicht in Kärnten Kärnten - Der Schneefall, der Kärnten in den vergangenen Stunden im Griff gehabt hat und teils immer noch sehr stark ist, hat auch einige Änderungen bei der Schneekettenpflicht in Griff. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Im ganzen Bundesland ist man heute mit einer weißen Schneedecke aufgewacht und der teils starke Schneefall hält Kärnten weiterhin noch fest im Griff. Neben großflächigeren Stromausfällen – wir haben berichtet – hat sich auch die Schneekettenpflicht in Kärnten geändert. So gilt die Schneekettenpflicht heute für alle Fahrzeuge über den Loibl- und den Plöckenpass, für das Klippitztörl, auf den Falkert, am Nassfeld, Kreuzberg und Katschberg, auf den Falkert, die Turrach, über den Fratres und den Seebergsattel, wie der ÖAMTC berichtet.

Totalsperre beim Wurzenpass

Weiters herrscht Schneekettenpflicht auf der B87 zwischen Hermagor und Greifenburg, zwischen Radenthein und Bad Kleinkirchheim und auf der Flattnitzer Landesstraße sowie der Hochrindl Landesstraße. Zwischen Grenzübergang Wurzenpass und Sankt Leonhard bei Siebenbrünn ist der Wurzenpass wegen Lawinengefahr in beiden Richtungen gänzlich gesperrt. Wie lange die Sperre noch andauern wird, kann aktuell nicht gesagt werden. Weitere Sperren und Schneekettenpflichten könnten noch folgen.