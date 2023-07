Aktuell Unfälle, Einsätze, Zug­ausfälle: Starker Schneefall hat Kärnten im Griff Kärnten - Die starken Schneefälle, die Kärnten seit den Nachtstunden im Griff haben, haben einige Einsätze und Unfälle zur Folge. Auch bei der ÖBB kommt es zwischen Grafenstein und Tainach deswegen zu Streckenunterbrechungen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Über 6.000 Haus­halte ohne Strom: Groß­flächige Ausfälle in Kärnten

Wie der ÖAMTC und die Asfinag berichten, gibt es aktuell zahlreiche Verzögerungen und Sperren auf Kärntens Straßen und Autobahnen. Beispielsweise hängen auf der A10 Tauern Autobahn bei der Raststation Paternion/Feistritz in Fahrtrichtung Villach mehrere LKW fest, nur eine Spur ist befahrbar und es ist mit einem Zeitverlust von knapp einer halben Stunde bereits zu rechnen.

Unfall auf der A2 in der Nacht

Auch auf der A2 bei Klagenfurt Nord in Fahrtrichtung Villach steht ein LKW quer, mehrere umgestürzte Bäume hängen in die Autobahnen und Straßen Kärntens. Gegen 1.30 Uhr ist auf der A2 bereits ein Unfall wegen des starken Schneefalls geschehen. Ein 60-jähriger Kärntner war mit seiner 50-jährigen Frau, sowie seinem Sohn und einem kleinen Mädchen in Richtung Klagenfurt unterwegs als er aufgrund der Schneefahrbahn ins Schleudern geriet und frontal in den Aufpralldämpfer auf Höhe der Abfahrt Velden krachte. Alle vier Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins LKH Villach gebracht.

Mehrere hängengebliebene LKW

Auf der A2 bei Wernberg in Fahrtrichtung Villach und in Richtung Graz beim Großliedtunnel, außerdem auf der Autobahnauf- und -abfahrt St. Andrä berichtet die Antenne Kärnten aktuell ebenfalls von hängengebliebenen LKW. Weiters seien LKW auf der A10 zwischen Spittal Ost und dem Knoten Spittal, auf der A11 kurz vor der Autobahnabfahrt St. Jakob in Fahrtrichtung Villach und auf der B94 Richtung Feldkirchen in Sattendorf LKW hängen geblieben.

Zahlreiche LKW sind heute bereits hängengeblieben oder von der Straße abgekommen. © Leser

ÖBB-Unterbrechung zwischen Grafenstein und Tainach

Weiters gibt es aktuell eine Streckenunterbrechung bei der ÖBB zwischen Grafenstein und Tainach. Der Grund dafür ist auch hier der starke Schneefall. Daher wurde zwischen Bleiburg und Klagenfurt ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch sind derzeit einige Orte und viele Haushalte in Kärnten ohne Strom – wir haben berichtet. An der Behebung wird gearbeitet.