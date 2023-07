Achtung! Frühverkehr: Schneefall sorgt für Unfälle, Tunnel­sperre und glatte Straßen Steiermark - Ein Italientief bringt Schnee in weite Teile der Steiermark. Am Montagmorgen ist Vorsicht im Frühverkehr geboten. Die winterlichen Verhältnisse sorgten bereits für einige Verzögerungen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Wie vorausgesagt hat uns Frau Holle über Nacht einen Besuch abgestattet. Der Schnee sorgt im Frühverkehr bereits für einige Verzögerungen. So ist laut der ASFINAG auf der A9 Pyhrn Autobahn zwischen Gratkorn Nord und Gratkorn Süd aktuell der Tunnel Gratkorn Nord nach einmal Unfall gesperrt. Auf der S35 Brucker Schneestraße kam es laut ersten Informationen auf Höhe Peggau ebenfalls zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Schleudergefahr

Die Asfinag warnt außerdem vor Schleudergefahr auf der A2 Südautobahn und ruft bei den winterlichen Fahrverhältnissen zur Vorsicht auf. “Zwischen Steinberg und Modriach kommt es derzeit zu Behinderungen aufgrund der Wettersituation. Ein Fahrstreifen und der Pannenstreifen sind in dem Bereich gesperrt.

Einsatzkräfte bereit für den Schnee

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee – und das innerhalb kurzer Zeit – beschert ein Italientief laut den aktuellen Wetterprognosen dem Süden Österreichs. Die ASFINAG hat sämtliche Vorbereitungen in den betroffenen Autobahnmeistereien in Kärnten und in der Steiermark getroffen, alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz auch am Wochenende und für die Nacht auf Montag aktiviert.

Aufgrund der möglicherweise großen Schneemengen just vor dem Frühverkehr am Montag, appelliert die ASFINAG aber, nicht unbedingt erforderliche Fahrten zu verschieben beziehungsweise ganz besonders vorsichtig zu fahren und eine Räumstaffel der ASFINAG auch nicht zu überholen. Weiters: Tempo an die Bedingungen anpassen, Abstand zum vorderen Fahrzeug vergrößern und nur mit einem winterfitten Fahrzeug unterwegs sein.