700 Kilometer Wege müssen freigeräumt werden Zeitauf­wändige Schnee­räumung: Stadt Klagen­furt bittet um Geduld Klagenfurt - Die aktuelle Schneelage macht es notwendig, dass rund 700 Kilometer von den Mitarbeitern der Abteilung Straßenbau und Verkehr in der Landeshauptstadt freigeräumt werden müssen. Sie sind heute seit 1 Uhr Früh unterwegs. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (rechts) fuhr die ganze Nacht mit der Schneeräumung mit, um sich ein Bild von den Arbeiten zu machen. © StadtKommunikation / Wiedergut

230 Mitarbeiter aus der Abteilung Straßenbau und Verkehr in Klagenfurt sind bereits seit 1 Uhr früh im Dauereinsatz. Sie entfernen den Schnee von den Straßen, den Rad- und Gehwegen auf rund 700 Kilometern. Die Sicherheit der Bevölkerung steht dabei an oberster Stelle, weshalb auch viel Split und Salz gestreut wird. “Ich appelliere an die Geduld und Vernunft der Verkehrsteilnehmer. Das Auto soll bei so viel Schnee besser zu Hause gelassen werden – ich empfehle lieber den Bus zu nehmen”, meint Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ), die die Einsatzkräfte die ganze Nacht begleitet hat.

Schneeräumung ist zeitaufwändig

Da die Schneeräumung sehr zeitaufwändig ist, bittet man seitens der Stadt auch um Verständnis, sollte es manchmal und an manchen Straßen etwas länger dauern. “Großer Dank gebührt aber den fleißigen Mitarbeitern der Abteilung Straßenbau und Verkehr für ihren unermüdlichen Einsatz”, dankt Wassermann den Einsatzkräften und Mitarbeitern, die seit Stunden auf den Straßen sind abschließend.