AK Kärnten informiert Wegen Schnee nicht in die Arbeit: Ist das ein Dienst­verhin­derungs­grund? Kärnten - Die AK Kärnten informiert: Wenn man aufgrund von Schneechaos nicht pünktlich oder gar nicht zur Arbeit kommen kann, ist das ein Dienstverhinderungsgrund. Dieser rechtfertigt das Zuspätkommen oder Fernbleiben. Man muss allerdings "alles Zumutbare" unternommen haben.

Angesichts der in der Nacht auf heute gefallenen Schneemassen in weiten Teilen von Kärnten, haben zahlreiche Menschen das Problem, nicht oder nur schwer zur Arbeit zu gelangen. Arbeitsrechtlich gilt jedoch: Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet, alle ihnen zumutbaren Vorkehrungen zu treffen. Dazu zählt beispielsweise auch, früher aufzubrechen, das eigene Auto statt öffentlicher Verkehrsmittel zu benutzen, oder vom eigenen Auto auf Öffis umzusteigen, um dann, trotz der ungünstigen Schneeverhältnisse, (pünktlich) zur Arbeit zu erscheinen. Ob eine Maßnahme zumutbar ist, wird im Einzelfall geprüft.

“Zumutbar, einige Kilometer zu Fuß zu gehen”

“Für einen gesunden Arbeitnehmer wird es etwa zumutbar sein, einige wenige Kilometer zu Fuß zur Arbeit zu gehen, wenn die Fahrt mit dem Auto beziehungsweise den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich ist. Außerdem ist man verpflichtet, dem Arbeitgeber umgehend zu melden, dass man nicht rechtzeitig zur Arbeit erscheinen kann”, betont Max Turrini, Leiter der Arbeits- und Sozialrechtsabteilung der AK Kärnten.

Verspätung oder Fernbleiben kein Entlassungsgrund

Übrigens: Kann man wegen der Schneeverhältnisse nicht in die Arbeit, muss man auch keinen Urlaubstag nehmen oder sich Zeitausgleich verrechnen lassen. “Es handelt sich nämlich um ein berechtigtes Fernbleiben vom Dienst”, so Turrini weiter. Verspätung oder Fernbleiben ist kein Entlassungsgrund. “Sollte ein Arbeitgeber ein wetterbedingtes Verspäten oder Fernbleiben zum Anlass für eine Entlassung nehmen, ist die Entlassung unberechtigt, wenn der Arbeitnehmer alles Zumutbare unternommen hat, um zeitgerecht am Arbeitsplatz zu erscheinen”, meint AK-Präsident Günther Goach.